Госдума досрочно прекратила полномочия Александра Хинштейна

На пленарном заседании Госдумы РФ было поддержано решение о досрочном прекращении полномочий депутата Александра Хинштейна, который недавно был назначен врио губернатора Курской области. Об этом пишет ТАСС.

Этот документ был внесен на рассмотрение еще 9 декабря, и спустя два дня уже был рассмотрен комиссией Госдумы РФ. Теперь врио губернатора Курской области поблагодарил председателя ГД за проведенную совместную работу во время пленарного заседания.

Также Хинштейн отметил, что на текущей неделе для жителей Курской области будет проведена прямая линия без какой-либо премодерации, чтобы узнать, что происходит в регионе, а ранее и вовсе обратился к местным чиновникам, отметив, что те, кому есть в чем покаяться, сделать это и написать заявления об увольнении.