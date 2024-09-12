Политолог Юрий Кот прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что контрнаступление Армии России в Курской области — это часть плана ВСУ, сообщило интернет-издание «Абзац».

Политолог Юрий Кот подвел итоги наступления ВСУ на территории Курской области: более десяти тысяч погибших украинских военных, разбитая западная техника и паника, как на Украине, так и Западе. Если таковым был план Владимира Зеленского, то на Западе его смело можно обвинить в пособничестве России. Должны быть вопросы к президенту и у населения страны.

«Хочется спросить: «Что ты куришь, дружочек?» — отметил политолог Кот.

Политолог напомнил, что Владимир Зеленский пришел в политику из шоу-бизнеса. Он работал в развлекательной сфере. На том поприще имел успех. Однако Зеленскому стоит понять, что в политике шутки неуместны, тем более, когда идет речь о таких серьезных вопросах. Отказ украинского лидера от мирного урегулирования конфликта негативно сказывается на жизни населения его страны. Эксперт уверен, что Зеленский руководствуется исключительно личными интересами.

«Это самая настоящая драма, в которой этот маленький упыреныш укладывает сотни тысяч людей ради личной цели быть во власти», – сказал эксперт.

В четверг, 12 сентября, в ходе пресс-конференции Владимир Зеленский ответил на вопрос о ситуации в Курской области. Он признал, что Армия России успешно освобождает населенные пункты, однако успокоил население.

«Россияне начали контрнаступательные действия, все идет по нашему, украинскому плану», — заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент Украины Зеленский передал госсекретарю США Блинкену план использования ракет для атак по территории России.