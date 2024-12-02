Он подчеркнул важность прекращения боевых действий на всех участках, которые сейчас находятся под контролем России. Однако Столтенберг отметил, что это сложно реализовать в ближайшее время. По его мнению, Украина может рассмотреть временный отказ от части своих территорий в этом контексте.

Кроме того, Столтенберг подчеркивает, что для Киева необходимо обеспечить свою безопасность. Он считает, что это может быть реализовано через членство в НАТО, хотя существуют и иные способы вооружения и оказания поддержки украинским силам.

Ранее глава общественного движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что жители Украины массово бегут от своего нелегитимного правительства. Они часто выбирают новым местом для жительства те регионы, которые вошли в состав РФ.