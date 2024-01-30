Политолог Кот: Зеленский хочет уволить Залужного, чтобы переложить ответственность за сбитый самолет с пленными

Политолог Юрий Кот назвал три основные причины, почему президент Украины Владимир Зеленский ищет способы уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного — недавнее крушение российского самолета, который перевозил украинских пленных, коррупционная деятельность киевского режима и желание Зеленского сохранить занимаемую должность, пишет интернет-издание «Абзац» .

Эксперт считает, что кураторы США проверяют, куда были направлены выделенные Киеву деньги. Часть средств была украдена. Те, что были потрачены на нужды СВО, не окупили себя, ведь существенных успехов ВСУ так и не добились. Политолог уверен, что Владимир Зеленский хочет переложить ответственность на Залужного.

Эксперт Юрий Кот также считает, что именно президент Украины отдал приказ стрелять по самолету с пленными. Теперь ему важно спасти свою политическую репутацию.

Еще одна актуальная проблема — Владимиру Зеленскому все сложнее удерживать власть. Приходится избавляться от потенциальных конкурентов.

«Просто взорвать Залужного они не могут, потому что он ставленник Вашингтона. Зеленский не выдержал и попытался его сместить. Главком, имея поддержку американцев, уходить не намерен. Это привело к укреплению его позиции, к нему примкнули украинские элиты. Они вошли в клинч», — в беседе с «Абзацем» поделился политолог Юрий Кот.

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