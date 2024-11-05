Политолог Михайлов: Голубев покинул пост губернатора из-за массовых арестов

Политолог отметил, что Ростовская область — большой регион, у которого много различных проблем. Кроме того, он граничит с новыми регионами. В скором времени начнется выделение больших сумм денег для развития транспортной системы в республиках и областях. Курировать работу будет именно Ростовская область из-за своего географического положения.

«Будут реализовываться новые проекты по развитию новых территорий, строиться железнодорожные пути, транспортные узлы. И за этим, видимо, решили более пристально наблюдать», — отметил Евгений Михайлов.

Эксперт считает, что в регионе установились клановые взаимоотношения, которые губернатор не стремился разорвать. Однако политолог не исключил и другую версию. Некоторых высокопоставленных чиновников и представителей власти в Ростовской области уличили в недобросовестной работе. У них прошли обыски и допросы. Не исключено, что во время таких бесед появилась провокационная информация о губернаторе.

Политолог Дмитрий Абросимов уверен, что нового губернатора назначат до Нового года. По его данным, в Кремле намерены в 2025 году поменять власть во многих регионах.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Тамбовской области назначен участник СВО.