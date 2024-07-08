Политолог Михайлов: миссия Орбана ориентирована на заморозку конфликта

Политолог Евгений Михайлов в интервью « Ридусу » поделился предположением, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проводит «миротворческую миссию» по поручению Запада, лидеры которого ищут способы заморозить конфликт на Украине перед началом крупномасштабной войны Европы с Россией.

В Европе и США назрела необходимость заморозить конфликт на Украине по двум причинам. Во-первых, во многих странах проходят выборы различного уровня. Практика показала, что партия мира побеждает. Действующей власти необходимо удержать власть и влияние.

Во-вторых, Европа и США намерены воевать с Россией. В настоящее время у них нет необходимого для этого количества современного оружия.

«Они уже готовятся перестроить собственный военно-промышленный комплекс, чтобы существенно нарастить производство таких вооружений. Для этого им, естественно, понадобится время», — указал Михайлов в беседе с «Ридусом».

Пауза на Украине — это возможность подготовиться к полномасштабной войне с Россией, а затем найти повод для начала активных действий. Виктор Орбан вероятнее всего делится с лидерами предложениями Запада. Для России они невыгодны, уверен эксперт. Кремль может пойти на переговоры, если будет уверен в полном прекращении военных действий и невозможности их очередного возобновления.

Официально венгерский премьер назвал тур по странам, инициатором которого выступил по собственной воле, «миссией мира». Сначала Виктор Орбан посетил Украину, где провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским. После политик прибыл в Москву. Теперь господин Орбан начал китайскую миссию. Финальной точкой станет Вашингтон.

Ранее политолог Евгения Войко поделилась с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» мнением, сможет ли Орбан помирить Россию и Украину.