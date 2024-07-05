Тяжелое бремя: сможет ли Орбан помирить Россию и Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в Москву , чтобы встретится с президентом России Владимиром Путиным и обсудить варианты урегулирования украинского конфликта. Специально для интернет-издания «Подмосковья сегодня» политолог Евгения Войко оценила шансы на успех этого процесса.

Слухи о визите Орбана в Москву начали ходить пару дней назад, но официально информацию подтвердили уже после того, как лидер Венгрии прибыл в российскую столицу. Стоит отметить, что Венгрия с начала июля председательствует в Совете Евросоюза.

«Понятно, что Орбан играет в свою игру. Ему нужно сохранить поступление энергоносителей из России и привлечь на выгодных условиях западные инвестиции. В то же время, история уже знает примеры того, как европейский лидер способствовал решению подобных конфликтов. В 2008 году Россия и Грузия прекратили военные действия после плана Медведева — Саркози. Похоже, Орбан рассчитывает организовать что-то подобное, хотя эти конфликты нельзя сравнивать напрямую», — пояснила доцент департамента политологии Финансового Университета при Правительстве РФ Евгения Войко.

Ранее Виктор Орбан также посетил Украину и встретился с президентом Зеленским. Они также обсуждали условия, при которых стороны смогут прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Сейчас глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Венгрия не имеет полномочий взаимодействовать с Россией от лица ЕС, но именно Орбан ближе остальных к тому, чтобы взять на себя бремя организации переговоров.

«Он, не оглядываясь на западный скептицизм, лично приехал встретиться с Путиным и поговорить, что себе не позволяют другие европейские лидеры. Мы уже видели, как Турция пыталась выступить третьей стороной примирения, но это закончилось ничем и фиаско с зерновой сделкой. Еще президент Бразилии делал заявления, от Катара была инициатива, но по дипломатическим линиям действий от них не много. Пусть Орбан и ограничен в маневрах, все-таки Венгрия член Евросоюза и НАТО, но он явно ближе остальных к цели», — заключила Войко.

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