Политолог Михайлов рассказал о реакции жителей Таганрога на работу системы оповещения

В среду, 10 апреля, из-за атаки беспилотников в Таганроге включили системы оповещения. Жителей призвали соблюдать все меры осторожности: уйти в безопасные места, не находиться вблизи окон. В это же время политолог Евгений Михайлов находился в Таганроге. Он рассказал, что многие люди продолжали невозмутимо заниматься своими делами.

«Я сейчас в Таганроге, сирена звучит постоянно. Но, смотрю, люди по-прежнему в своих огородах, ходят по городу, особо не реагируя», — отмечает Евгений Михайлов.

Жизнь в прифронтовом городе постоянно сопряжена с чувством опасности, к которой люди постепенно привыкают. Есть у россиян и понимание того, что ПВО успеет оперативно среагировать и нанести точной удар. Политолог уверен, что паниковать не стоит никогда.

«Меры принимаются в бюджетных организациях, там идет эвакуация. А в целом, население реагирует спокойно. Отсутствие паники — это правильно. Все уверены в том, что все, что прилетает — будет сбито. В Ростовской области есть буферная зона новых территорий. Это большие пространства, поэтому даже направлять беспилотники или иные ударные средства в нашу сторону гораздо сложнее», — комментирует эксперт.

Пользователи социальных сетей реагировали на звуки работы ПВО эмоционально. Некоторые верили в работу ПВО.

«У нас хорошее ПВО, посбивают», — пишут жители Таганрога.

Многие были очень напуганы. Люди старались сесть на пол в коридорах или найти другое безопасное помещение в квартире, где нет окон.

«Я даже решила спрятаться в ванной»; «Сижу в коридоре»; «А у меня даже в ванной окна, поэтому прятаться негде», — рассказывают горожане.

Школьники также принимали в классах наиболее безопасную позу, чтобы укрыться от возможных падений осколков БПЛА или стекла. При возможности учащихся выводили в спортзалы или коридоры.

«Мы в школе сидели на полу, закрыв руками голову», — сообщают подписчики.

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