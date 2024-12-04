«Коммерсантъ»: экс-замминистра Семенова арестовали из-за наличия у него ВНЖ в Израиле

Бывший заместитель министра транспорта РФ Алексей Семенов был взят под арест. Следствие посчитало, что он может скрыться за рубежом, так как у экс-чиновника есть вид на жительство в Израиле. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

По мнению правоохранителей, Семенов причастен к мошеннической схеме, из-за которой в 2012 году из федерального бюджета при выполнении государственного контракта было похищено около 240 млн руб. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Самого Семенова, так же, как и его предполагаемого подельника Вячеслава Смирнова, бывшего руководителя организации «Защитаинфотранс», отправили в СИЗО. Следствие считает, что Семенов может попытаться скрыться от правосудия, тем более, что у него есть вид на жительство в Израиле. Оба фигуранта дела категорически отрицают свою вину.

Ранее появилось сообщение, что суд Курской области вынес решение о заочном аресте гражданина ФРГ. Тот незаконно пересек границу РФ, въехав на ее территорию вместе с частями ВСУ. Затем он снял репортаж. В отношении него возбудили уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы. Злоумышленник был объявлен в федеральный, межгосударственный и международный розыск.