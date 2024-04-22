Политолог Михайлов заявил о проверках в рядах чиновников Ростовской области

Политолог Евгений Михайлов высказал мнение, что поступила команда от высшего руководства — навести порядок в Ростовской области и при необходимости провести кадровые ротации, сообщает rostovgazeta.ru .

Бывшего министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Геннадия Урбана задержали по подозрению в хищении 11 миллионов рублей. Предполагается, что соучастником мошеннической схемы выступал заместитель Урбана Асмик Маркарян. Политолог Михайлов уверен, что сотрудники правоохранительных органов целенаправленно начали проверять бывших и нынешних чиновников. Вероятно, федеральное правительство низко оценивает работу региональной и местной власти в Ростовской области.

В последнее время в регионе часто возникали конфликты. Теперь по министерствам началась конкретная работа: проверяют документы, приходят с обысками. Эксперт рекомендует готовиться каждому чиновнику к тому, что его работе дадут оценку.

«Скорее всего, — и это мое мнение, Ростовскую область готовят к тому, чтобы федеральный центр как-то поучаствовал в смене руководства. Вопросов очень много», — считает эксперт.

Ранее мы сообщали, что в Казахстане племянник экс-президента Нурсултана Назарбаева получил срок за превышение служебных полномочий и попытку организации государственного переворота.