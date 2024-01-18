Политолог Мирзаян: Иран и Пакистан договорились, по каким объектам можно наносить ракетные удары

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян высказал мнение, что правительства Ирана и Пакистана договорились о нанесении друг другу ударов по территориям с целью подавления сепаратистских настроев в Белуджистане, пишет интернет-издание «Абзац» .

«Ситуация похожа на договорняк между Тегераном и Исламабадом», — считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.

Эксперт обратил внимание на то, что Иран наносил удары по территориям Пакистана и получил ответный огонь. Однако, в обеих странах пострадали те населенные приграничные пункты, в которых преимущественно проживают белуджи — иранский народ. Среди представителей данной нации есть много тех, кто вступает в террористические организации.

«И все успокоились, сохранив лицо и в то же время ослабив нелояльные силы в своих странах», — считает эксперт Мирзаян.

Ранее мы сообщали, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала конфликт между Пакистаном и Ираном. Спикер призвала обе стороны конфликта решать возникшие проблемы мирным способом, исключительно в рамках международного правового поля.