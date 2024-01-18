Захарова призвала Иран и Пакистан к дипломатическому разрешению конфликта

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала конфликта между Пакистаном и Ираном. Ее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

Ранее военные двух государства «обменялись» ударами по базам террористов, которые представляют для них угрозу.

«Призываем стороны к максимальной сдержанности и решению возникающих вопросов исключительно политико-дипломатическими методами. Вновь подчеркиваем необходимость проведения любых антитеррористических операций за пределами суверенной территории по согласованию и в координации между властями вовлеченных государств», — заявила Захарова.

16 января иранская армия обстреляла две базы белуджийского движения «Джейш аль-Адль», которые расположены на территории Пакистана. Ранее представители этой группировки напали на пакистанских военных.

В ответ на такие действия Исламабад также обстрелял Иран. Министерство иностранных дел Пакистана сообщало, атаки направлены на уничтожение террористов, которые причиняют вред пакистанскому государству.

Ранее агентство Reuters подтвердило, что пакистанская авиация входила в воздушное пространство Ирана.

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