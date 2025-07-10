Политолог объяснил изменения в топ-5 самых влиятельных персон Волгоградской области

«НовостиВолгограда.ру» обновил авторский рейтинг топ-100 влиятельных персон Волгоградской области. Первое место по итогам голосования экспертов традиционно занимает губернатор региона Андрей Бочаров. Ранее в тройку лидеров также входили заместитель главы региона Валерий Бахин и председатель облдумы Александр Блошкин. В обновленном рейтинге вторую позицию занял начальник регионального управления ФСБ Александр Ларин, сместив позиции других номинантов.

Политолог Евгений Калинин высказал мнение, что в последние три года региональная власть показывает сильные позиции. Эксперт считает, что руководители успешно решают проблемы, которые связаны с безопасностью региона на фоне проведения СВО. Ближний круг доверия губернатора и силовой блок работают стабильно и эффективно. Удается также решать ряд социально-экономических проблем. Достичь прогресса возможно при условии, если в правительстве будут появляться новые люди. Не стоит игнорировать привычный устойчивый каркас власти. Он и становится главным условием для стабильности, пояснил эксперт.

«Персоналии силовиков могут конъюнктурно меняться, но общий тренд влиятельности сохраняется из года в год, а в последние три года он только крепнет. Первая десятка рейтинга — это фактически становой хребет областной власти», — высказал мнение политолог.

Ранее сообщалось, что рейтинг самых влиятельных красноярцев возглавил губернатор Котюков.