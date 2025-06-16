Политолог, сотрудник факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова Егор Дибров высказал мнение, что внутреннее разделение Украины на две части не позволяет Киеву решить вооруженный конфликт мирным способом, сообщил tagilcity.ru.

Эксперт рассказал, что Украина условно разделяется на две части. На части Центральной и Юго-Восточной Украины проживают люди, которые хотят развиваться отдельно от всей страны из-за их непризнания соотечественниками. Вторая часть — это люди, которые следуют националистическим принципам, принимали участие в государственном перевороте и верят в уникальность своей нации. Киев использует некоторые территории для обкатки оружия, произведенного на Западе.

«Весь мир наблюдает масштабный террористический акт путчистов и их сторонников, которые запрещают подавляющему большинству пользоваться базовыми правами, прописанными в Уставе ООН», — высказал мнение политолог Дибров.

По мнению политолога, представители украинского правительства — это жители преимущественно Западной Украины, которые исторически не признают права жителей Восточной Украины. В планы представителей современного Киева не входит урегулирование конфликта мирным способом, уверен эксперт Дибров. В противном случае криминальные группы, путчисты и прочие радикально настроенные категории населения выйдут на митинг и будут добиваться смены власти. Эксперт считает, что население Центральной и Восточной Украины находится в заложниках.

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