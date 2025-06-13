По словам политолога Василя Вакарова, главарь киевского режима Владимир Зеленский, а также Незалежная, в частности, в связи с дипломатическими срывами имеет риск окончательно потерять внимание мира. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что украинский лидер не может жить без того, чтобы не попадать на первые страницы новостей. В связи с этим лично он, СБУ, ГРУ, Лондон способны готовить новые операции, прежде всего громкие теракты. Это единственный способ у них заявить о себе.

Ранее депутат Рады выступил с неожиданным обращением к Путину на счет Зеленского, поручив признать последнего террористом.