Политолог предлагает расширить реестр обещаний чиновников популистскими заявлениями
Политолог Сухарь призвал создать реестр обещаний чиновников Ростовской области
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Политолог Александр Сухарь высказал мнение, что в Ростовской области необходимо создать реестр обещаний чиновников, сообщила rostovgazeta.ru.
Эксперт считает, что некоторые предложения политиков были сделаны специально для того, чтобы привлечь внимание потенциальных избирателей. По мнению Александра Сухаря, чиновники не всегда собирались реально их реализовывать. Однако были и такие случае, когда заявленные инициативы не были осуществлены по другим причинам. По мнению эксперта, реестр потребует от представителей исполнительной и законодательной власти ответственного отношения к любым заявлениям.
«На мой взгляд, реестр должен быть значительно шире. И включать в себя не только обещания, но и популистские заявления, которые ничего общего с реальностью не имеют», — сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.
Эксперт перечислил проекты, которые на данный момент так и не были реализованы в Ростовской области, несмотря на обещания чиновников. Так, в регионе собирались построить метро и канатную дорогу. Проект модернизации трамвайной сети в Ростове-на-Дону также приостановлен. Политолог Сухарь считает, что многие проекты и заявления необходимо тщательно прорабатывать.
Ранее сообщалось, что в России появится первый «реестр обещаний чиновников».