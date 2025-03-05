В России появится первый «реестр обещаний чиновников»

В Самарской области планируют ввести публичный реестр обещаний и решений властей. С такой идеей выступил губернатор региона Вячеслав Федорищев, сообщил портал RuNews24.ru.

Отмечается, что глава региона уже дал распоряжение создать соответствующий реестр в течение месяца. Федорищев подчеркнул, что новый портал должен предоставлять наглядную информацию о всех решениях, принятых местными властями.

Ранее губернатор Самарской области акцентировал внимание на том, что многие важные решения остаются за пределами осведомленности граждан и фиксируются лишь в протоколах. В связи с этим он предложил создать карту, на которой будут отображаться все инициативы правительства региона.

«С точки зрения формы прошу, чтобы она была максимально удобной. Можно будет посмотреть, какие решения и в каких сферах приняты, как исполняются, градировать их по уровням», — отметил Федорищев.

Он добавил, что в реестре должна быть предусмотрена форма обратной связи, которая позволит гражданам непосредственно участвовать в процессе.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о саботаже его поручений Корпорацией развития региона.