Политолог Ростислав Ищенко в эфире авторской программы на радио Sputnik высказал мнение, что у президента Украины Владимира Зеленского нет шансов продолжить успешную политическую карьеру.

Эксперт напомнил, что в 2022 году представители Украины и РФ встречались для урегулирования вооруженного конфликта мирным способом. Москва выдвинула ряд требований, в числе которых — признание независимости новых регионов и Крыма, жители которых проголосовали за присоединение к территории РФ.

Политолог Ищенко обратил внимание, что с тех пор прошло три года, но основные требования РФ остались прежними. Все время шли активные боевые действия, в ходе которых гибли украинские военные. Эксперт предположил, что погибли миллионы украинцев. Возникает вопрос: стоили ли человеческие жизни и судьбы украинцев того, чтобы президент отказался принять условия РФ в 2022 году.

Эксперт напомнил, что у Зеленского ранее не было политического опыта. Если Украина в ходе очередных переговоров примет условия России, то некоторые граждане будут разочарованы в безуспешной затеи главы киевского режима продолжать боевые действия после начала СВО. Его политическая карьера уже будет завершена.

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