Экс-премьер Азаров объяснил, почему заглохла тема выборов на Украине

Николай Азаров, который занимал пост премьер-министра Украины в период с 2010 по 2014 год, в беседе с ТАСС отметил, что вопрос проведения выборов на Украине утратил свою актуальность после того, как изменилась позиция президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Ранее, как отмечает Азаров, Трамп утверждал, что Зеленский — диктатор, срок полномочий которого истек. По мнению американского президента, Зеленский был основным препятствием на пути к миру. Теперь же американец ведет полноценный диалог с просроченным украинским лидером.

«Как только изменилась позиция Трампа — он сейчас не поднимает же эту тему на протяжении последних месяцев, — значит, естественно, эта тема ушла на задний план, поскольку в очередной раз продлили действие военного положения», — сказал бывший премьер.

Ранее в Верховной Раде раскрыли, кто на самом деле управляет Украиной из тени.