Политолог призвал не ждать выборов и оперативно решить вопрос с главой Ростова

Эксперт перечислил актуальные проблемы города: нуждающиеся в ремонте дороги, благоустройство, мусор, коммунальная инфраструктура. В настоящее время председатель Гордумы по совместительству выполняет обязанности главы города. Однако по новым правилам, после выборов в сентября 2025 года главой города будет глава администрации.

«То есть фактически теперь мы получаем полноправного управленца», — отметил политолог Александр Сухарь.

По данным эксперта, новый полноправный управленец Ростова будет избираться конкурсной комиссией. Ее состав определят после окончания полномочий нынешней Гордумы. В 2025 году это произойдет в сентябре. Политолог Александр Сухарь считает, что на выбор кандидата и организацию выборов понадобится много времени.

«Мое мнение таково, что не надо тянуть до новых выборов. Вопрос с фигурой руководителя Ростова нужно решить в ближайшее время», — отметил собеседник RostovGazeta.

Эксперт отметил, что политический климат в Ростове-на-Дону требует обновления. Появление руководителя положительно отразится на развитии города. Кроме того, никто не сможет воспользоваться ситуацией и обвинять город в отсутствии власти.

Ранее сообщалось, что глава администрации Ростова-на-Дону Логвиненко подал в отставку.