Политолог прокомментировал слухи о снятии неприкосновенности с сенатора Голубева

Политолог Александр Сухарь обратил внимание на фактологическую неточность в распространившейся информации о снятии уголовной неприкосновенности с сенатора Василия Голубева, который ранее занимал должность губернатора Ростовской области, сообщила rostovgazeta.ru.

Эксперт рассказал, что снятие неприкосновенности — стандартная процедура. Для ее инициативы необходимо собрать достаточное количество доказательств различных нарушений.

«За современную историю России порядка 25 раз снимали неприкосновенность с депутатов, возбуждая против них дела, и дважды — с сенаторов», — сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.

В информации о распоряжении главы Следкома Александра Бастрыкина снять неприкосновенность с экс-губернатора эксперт видит фактологическую неточность. Подобные распоряжения дает генеральный прокурор России.

«И мы видели практику, когда генпрокурор Краснов запрашивал представление, а ни в коем случае не Бастрыкин или Следственный комитет. Это не их система полномочий», — объяснил политолог.

Политолог уверен, что недостоверная информация не могла случайно появиться в СМИ. Он предполагает, что кому-то из политиков выгодно оказать негативное влияние на репутацию Голубева. Сухарь считает, что публикации — это часть информационной войны. Эксперт напомнил, что в регионе ранее прошли задержания высокопоставленных чиновников. Когда у правоохранителей есть достаточная доказательная база, никто не смотрит на должность.

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