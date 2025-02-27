Политолог раскритиковал мэра Новороссийска, который отправил чиновников чистить снег

Политолог Андрей Гусий высказал мнение, что мэр Новороссийска должен был изначально организовать эффективную работу по уборке города от снега, а не публично принуждать чиновников устранять последствия непогоды, сообщил kubanpress.ru.

Издание напомнило, что мэр Новороссийска Андрей Кравченко поручил чиновникам убрать улицы города от снега и льда. Он высказал мнение, что уборка коммунальными службами была выполнена некачественно. Политолог Андрей Гусий считает, что подобный подход к решению проблемы свойственен общественникам, но не главе города.

«Это они могут выдвигать столь «прикольные» инициативы. А задача мэра заключается в другом — в организации эффективной работы», — рассказал KubanPress политолог Андрей Гусий.

Политолог напомнил, что заработные платы чиновников начисляются из бюджета. По его мнению, из-за распоряжения мэра чиновники целый день не выполняли свои прямые обязанности. Сначала они потратили время на совещание, после которого их отправили убирать улицы. Важно также учитывать дополнительные расходы: служебный транспорт, бензин, оплату труда водителям.

Политолог также осудил тех, кто распространил информацию о решении мэра в СМИ. По его мнению, началась волна негатива, причем не только на региональном уровне. Андрей Гусий считает, что такой информации не стоило выходить за пределы города. Он также напомнил, что в 2025 году состоятся выборы мэра Новороссийска.

«В прошлом году мы наблюдали, как все города Кубани испытывали очевидные проблемы с отходами. А один город вообще не возникал в негативной повестке. Все потому, что его мэр — вменяемый человек. Он выдернул бизнес, который своей техникой и людьми помог с уборкой мусора. То же самое можно сделать и сейчас с уборкой снега», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Лангепасе чиновника заподозрили в уборке снега муниципальной техникой.