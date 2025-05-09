Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько прокомментировал заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о невозможности передать России украинские территории, сообщило интернет-издание «Абзац». Эксперт назвал инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине популистскими.

В интервью Fox News вице-президент уточнил, что речь идет о тех украинских территориях, которые не были освобождены Россией. Эксперт Безпалько воспринимает подобные заявления приговором мирному процессу. По его мнению, таким образом американский вице-президент подвел итоги переговоров по урегулированию конфликта.

«Нам пытались продать воздух, и Вэнс подвел итог. Однако будет еще очень много разных встреч, проектов, предложений и заявлений. Реальный процесс мирного урегулирования начнется только тогда, когда предлагаемый России компромисс будет выглядеть адекватно», — добавил Безпалько.

Эксперт высказал мнение, что Украина заинтересована в эскалации конфликта и вовлечении в него других участников. По мнению Безпалько, было изначально ясно, что США продолжат оказывать Киеву помощь.

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