Политолог рассказал, почему дончане массово подписывают петицию против Голубева

Политолог Евгений Михайлов высказал мнение, что петиция о снятии депутатской неприкосновенности с экс-губернатора Дона Василия Голубева — абсолютно обоснованное требование жителей региона, сообщила rostovgazeta.ru.

Эксперт напомнил, что в настоящее время Василий Голубев ушел на сенаторство. Большая часть депутатов, которые работали в его команде и занимали высокие должности, сейчас выступают фигурантами различных дел. Некоторые задержаны. Политолог считает, что логично было бы проверить роль в данном процессе экс-губернатора. Эксперт допустил, что чиновник мог знать о всех нарушениях, но не предпринимать никаких действий.

«Петиция полностью обоснована. В ней содержится прямое обвинение экс-губернатора в возможных преступлениях», — отметил Евгений Михайлов.

Эксперт предположил, как могут мыслить жители региона. По их мнению, чиновника специально перевели на другую должность, чтобы уберечь от уголовного преследования. Кроме того, распространялась информация, что сотрудники правоохранительных органов требовали снятия неприкосновенности с экс-губернатора, но получили отказ.

Политолог считает, что запрет не сняли из-за отсутствия достаточного количества необходимых доказательств. По мнению эксперта, сотрудники правоохранительных органов продолжат работу в данном направлении.

«Уверен, что в итоге правоохранительные органы добьются снятия неприкосновенности», — резюмировал политолог.

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