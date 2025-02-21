Стало известно о задержании советника губернатора Ростовской области Гончарова

Советник губернатора Ростовской области Виктор Гончаров задержан, сообщил ТАСС. По данным агентства, причиной для задержания стало возбуждение уголовного дела. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий.

«Гончаров задержан, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ», — об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник РИА Новости сообщил, что ранее у Виктора Гончарова сотрудники правоохранительных органов провели обыски. Поводом стала информация, которая появилась в рамках расследования дела главы регионального Минсельхоза Константина Рачаловского. Сам Рачаловский был задержан в понедельник, 17 февраля.

По данным областного УФСБ России, Константин Рачаловский мог специально мониторить компании, у которых наблюдались финансовые сложности. Согласно предварительной версии, он обращался к их руководителям и предлагал оформить субсидии. В скором времени компании признавали банкротами. Деньги, выделенные из федерального и регионального бюджетов, распределяли не по назначению. По данным ведомства, было похищено около 155 млн руб.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области ФСБ задержала регионального министра транспорта.