Политолог рассказал, почему Татарстан стал «витринным регионом»

По информации издания, эксперты положительно оценили развитие республики. Так, президент РФ Владимир Путин поставил регионам задания. Татарстан успешно выполнил задачи: в регионе улучшают условия для повышения демографии, вводят образовательные реформы, способствуют в развитии промышленных предприятий, следят за состоянием экологии.

Политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов высказал мнение, что всегда есть регионы, которые можно на федеральном уровне ставить в пример. Лидерство в разные периоды принадлежит различным регионам. Так, в перечень лучших попадали Калужская и Кемеровская области. По мнению эксперта, Татарстан также стал «витринным регионом».

«Татарстан — он как был образцовым, „витринным“ регионом, у которого можно поучиться, так и остается», — сказал эксперт.

Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов высказал мнение, что главное достижение Татарстана — успешно развивать те отрасли, которые приносили доход, параллельно открывая новые перспективы в других сферах.

Ранее сообщалось, что партия «Единая Россия» запустила конкурс «Народный депутат».