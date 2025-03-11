Политолог считает, что новый глава Ростова-на-Дону столкнется с большими сложностями
Политолог Абросимов: глава Ростова-на-Дону столкнется с большими сложностями
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Политолог Дмитрий Абросимов высказал мнение, что новому главе Ростова-на-Дону Александру Скрябину будет сложно решать важные для города вопросы, сообщила rostovgazeta.ru. Основная причина в том, что чиновнику придется одновременно решать проблемы местного населения и элиты.
Политолог считает, городские элиты не заинтересованы в налаживании контактов с местной властью. Их главная задача — решать вопросы по строительству объектов. Крупных застройщиков Ростова-на-Дону по указанию врио губернатора курирует областная власть.
«Поэтому я уверен, что Скрябину придется очень нелегко. Как он будет выходить из ситуации, представить сложно», — рассказал RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.
Политолог высказал мнение, что местное население будет ждать от нового руководителя, пока он решит вопросы с прорывами воды, сбоями в подаче электроэнергии и теплоснабжения. По мнению эксперта, исправить ситуацию быстро не получится. Многие годы в городе не проводили масштабную модернизацию. Кроме того, нагрузка на сети увеличивается из-за строительства большого количества новых комплексов.
«Как он (глава Ростова-на-Дону. — Прим. ред.) будет решать эту серьезную проблему — я не представляю», — комментирует Абросимов.
Эксперт предположил, что главе будет тяжело решить вопрос с общественным транспортом. В городе нет монополии, но заметна борьба. По мнению политолога, Ростов не обеспечен в необходимом количестве трамваями, чтобы у автобусов не было лишней конкуренции.
«Яркий пример, когда против трамвайной реформы выступили хозяева автобусных парков. Это же их бизнес», — объяснил спикер.
Ранее сообщалось, что политолог предложил расширить реестр обещаний чиновников Ростовской области популистскими заявлениями.