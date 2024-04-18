Политолог Шабуров считает, что правительство намерено ввести налог на малодетность

Политолог Алексей Шабуров высказал мнение, что сначала правительство введет прогрессивную НДФЛ ставку. Россиянам станет жить сложнее. Тогда Государственная дума предложит многодетным семьям снизить налоговую ставку, сообщает rosbalt.ru .

Политолог поделился мнением на странице в интернет-мессенджере. Эксперт уверен, что прямо в правительстве не сообщат, что вводят налог на малодетность, а будут действовать косвенно, используя различные хитрости.

После принятия прогрессивной НДФЛ ставки жить станет сложнее не только богатым, но и людям среднего класса. Веденный цифровой контроль за доходами поможет правительству быстро вычислять налог каждого гражданина. Тогда ГД предложит облегчить положение людей.

«Для многодетных семей введут льготу по этому налогу. То есть если у вас средний доход и вы хотите платить меньше налогов — рожайте больше детей, потянете», — считает эксперт.

В 2024 году в России намерены ввести единый реестр многодетных семей. База поможет в максимально быстрые сроки вычислять тех, кому будет позволено снизить налог.

Ранее мы сообщали, что подмосковным бизнесменам ответят на актуальные вопросы о налогах на специальном вебинаре, для участия в котором необходимо предварительно регистрироваться.