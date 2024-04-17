Подмосковным бизнесменам ответят на актуальные вопросы о налогах на специальном вебинаре

Подмосковные предприниматели могут принять участие в вебинаре, в ходе которого эксперты ответят на актуальные вопросы в налоговой сфере.

Обучающее мероприятие состоится в конце апреля по инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнева, сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Руководители и собственники бизнеса узнают в том числе о деталях работы с самозанятыми, что такое МСП+ и стоит ли ожидать повышения лимита выручки УСН.

Узнать более подробную информацию о вебинаре и записаться на него можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье с начала текущего года запустили около сорока новых цифровых сервисов.

*Возрастное ограничение 18+