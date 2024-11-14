Политолог Сипров предупредил о возможном начале СВО-2

Политолог Вадим Сипров предупредил о возможном начале СВО-2, если Россия не реализует поставленные перед стартом спецоперации цели, сообщил newstracker.ru.

В СМИ появляется информация, что команда избранного президента США Дональда Трампа предложит Украине и России мирный план урегулирования вооруженного конфликта. Большинство экспертов уверены, что предложенные действия лишь заморозят конфликт. Политолог Сипров разделил позицию. В таком случае России снова придется начинать уже СВО-2.

Во время перемирия США будут передавать Украине вооружения и снаряды. Это усилит ВСУ. Для завершения конфликта необходимо достичь демилитаризации и денацификации Украины. С целью разрешения противоречий необходимо устранить предпосылки для потенциального возобновления очередного конфликта.

«Так называемый «план Трампа» — классический пример заморозки по линии боевого соприкосновения, и параллели с корейским сценарием, которые проводят многие наблюдатели, вполне уместны», — поделился эксперт.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Рютте призвал к продолжению войны на Украине.