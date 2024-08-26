Liberation: Павел Дуров останется под стражей и после 28 августа

Ряд французских медиа продолжают обсуждать арест на ближайшие 48 часов судом во Франции российского бизнесмена и сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова. Большинство из них сообщают, что задержанный предприниматель с большой долей вероятности окажется под арестом на все время следствия. То бишь и после 28 августа.

Как пишет Liberation, за это время Дурову должно быть предъявлено официальное обвинение. По данным СМИ, защита российского гражданина будет ходатайствовать перед судом отправить Дурова под домашний арест, либо отпустить задержанного под залог. При этом отмечается, что «оба варианта практически проигрышные, ибо у французский правоохранителей есть стокое предположение, что Дуров может бежать из страны».

24 августа в аэропорту Парижа «Ле-Бурже», когда туда прилетел Павел Дуров на собственном бизнес-джете, он был задержан сотрудниками французской жандармерии задержали Павла Дурова, когда его частный самолет приземлился в парижском аэропорту. Как передавал местный телеканал TF1 взятие под стражу предпринимателя связано с проводимым во Франции по поводу мессенджера Telegram предварительным расследованием.

Инцидент с задержанным во Франции Павлом Дуровым стал резонансным для всего мира. В частности, интернет-пользователи страницы в социальной сети Х президента Франции Эмманюэля Макрона требуют освободить Дурова. Последний пост французского лидера собрал более 20 тысяч комментариев на разных языках, подписанных хэштегом #FREEDUROV.

Ранее сообщалось, что посольство России в Париже потребовало от властей Франции обеспечить защиту прав Павла Дурова и допустить к нему консульских работников.