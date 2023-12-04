Политолог Сухарь перечислил главные достоинства сериала «Слово пацана»

Политолог Александр Сухарь перечисляет достоинства сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», но призывает родителей несовершеннолетних россиян препятствовать его просмотру, сообщает rostovgazeta.ru .

Эксперт отмечает, что снят сериал профессионально. Не возникает сомнений, что отечественный кинематограф уже скоро сможет стать достойным конкурентом западным коллегам.

Сериал снят по реальным событиям. Для политолога это важно, ведь так россияне узнают правду об истории своей страны. Не стоит игнорировать тот факт, что фильм разрешен для просмотра лицам от 18 лет. Важно быть взрослым человеком с окрепшей психикой, чтобы понимать, что именно происходит с героями.

Посыл фильма в том, что банды и уличные разборки - это путь в никуда. Мыслящий человек это поймет, но не подросток.

«Ведь для неокрепшего сознания жизнь воспринимается как своего рода игра», — высказал мнение политолог.

Многие эксперты, с которыми разговаривала корреспондент интернет-издание «Подмосковье сегодня», выступают за то, чтобы сериал запретили. Психолог Полина Токарева и политолог Сергей Разгуляев аргументировали свою позицию.