«Действовать нужно решительно, как с ЛГБТ*»: российские эксперты призывают наказать создателей сериала «Слово пацана»

Популярный сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вызвал большой резонанс. Особенно сильно скандал разгорелся в Сети после сообщений о том, что убийство 15-летнего подростка на автобусной остановке в Иркутске якобы могло быть с ним связано.

В МВД эту связь исключили, местный Уполномоченный по правам ребенка Татьяна Афанасьева также опровергла информацию о том, что страшное убийство совершили под влиянием сериала.

Тем не менее, эксперты продолжают настаивать на деструктивности этого контента. Они считают, что столь жестокий сериал может спровоцировать волну подросткового насилия в России.

«Такие фильмы и сериалы могут провоцировать подростков на преступления. Однако кто их допустил до экранов? «Слово пацана» — сериал с возрастным ограничением 18+, почему подростки смотрели его? Проблема в данном случае не в сериале, а в допустившем зрителя до экрана. Искусство с высоким уровнем насилия не должно попадать в поле зрения тех, кто младше 18 лет», — заявил психолог Артур Вафин интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Психолог Полина Токарева смотрела сериал и призналась, что считает его довольно жестоким.

«В обществе и так довольно высокий уровень напряженности. Фильмы должны его снижать, а не повышать», — пояснила эксперт.

Политолог Сергей Разгуляев заявил, что создателей подобного контента надо привлекать к ответственности, причем к серьезной.

«Действовать нужно так же решительно, как с ЛГБТ*, потому что враг уже заходит с другой стороны — фильмов, сериалов. И романтизация бандитизма должна караться по закону. Аморальщина должна быть жестко наказуема, если мы хотим уберечь наших детей, наше будущее от пагубного влияния. Обязательно стоит создать новую специальную комиссию, которая бы просматривала и фильтровала контент, попадающий на экраны, стриминг-площадки. В такую надзорную группу могли бы входить деятели культуры и искусства, например, а также представители церкви», — заключил собеседник издания.

Ранее Мишонова поддержала запрет сериала «Слово пацана».

*внесено в список экстремистских организаций в РФ