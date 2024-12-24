Эколог Каваносян предупредил о смене маршрута мазута в Черном море

Побережье Анапы столкнулось с серьезным экологическим вызовом после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» недалеко от Керченского пролива. Судна перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута, который после ЧП загрязнил акваторию пляжей Кубани.

В интервью РИА Новости эколог Георгий Каваносян, комментируя ситуацию, отметил, что мазут, оказавшийся в море, может сменить маршрут. По его словам, из-за погодных условий, а именно ветра, пятно может от побережья Краснодарского края перемещаться к Керченскому полуострову.

«Проанализировав радиолокационные снимки, могу отметить следующее: пятно отошло от побережья Керченского полуострова и движется в сторону Таманского залива, к Тамано-Запорожскому заказнику. При этом ветер сегодня должен измениться, поэтому с вероятностью 95% пятно повернет в сторону Керченского полуострова», — сказал он.

Эколог также призвал направить к этой местности подкрепление, чтобы быть готовыми к ликвидации последствий крушения танкеров.

Спасатели и волонтеры продолжают расчищать пляжи от загрязнения. Они используют специальные защитные костюмы и респираторы, чтобы минимизировать риск для здоровья. Процесс очищения осложняется большим объемом загрязненного песка, из-за чего работы затягиваются.

Важным направлением работы остаются спасение и реабилитация животных. Ветеринары помогают птицам, пострадавшим от мазута, отмывая их и стабилизируя состояние.

На побережье также фиксируются случаи находок мертвых дельфинов, у которых обнаружены признаки интоксикации. Специалисты продолжают мониторинг состояния местной фауны и планируют завершить уборку побережья до 1 марта.

Ранее сообщалось, что волонтеры из Подмосковья приехали в Анапу спасать птиц, пострадавших от разлива нефти.