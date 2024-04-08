В мае на Украине должны были состоятся президентские выборы. Владимир Зеленский отказался от их проведения. Эксперт уверен, что главная причина — уверенность нынешнего президента в своем проигрыше. Публично же Зеленский аргументировал решение военными действиями в стране.

«Зеленский оказался в уязвимой ситуации. Ничего, кроме узурпации власти, сделать теперь он не может. Поэтому доказывая якобы свою „субъективность и правоту“, конечно же, он будет продолжать атаки беспилотников и попытки террористических атак на регионы России», — делится информацией собеседник.

Отсутствие выборов может не понравиться украинским политикам и населению. Люди устали не только от того, что более двух лет длится СВО. Украинцы понимают, что в стране по-прежнему процветает коррупция.

«Украинцы погибают, а украинские политики из окружения Зеленского продолжают набивать свои карманы. Но протесты там нарастают все больше и больше потому, что Украина действительно оказалась на грани развала», — резюмирует политолог.

В ноябре 2024 года должны пройти выборы американского президента. Это событие напрямую взаимосвязано с Украиной. Президент Владимир Зеленский опасается, что США прекратят финансирование. Сейчас ВСУ стараются наносить максимальный урон РФ, чтобы во время американской кампании постоянно напоминать о себе.

«Есть большая вероятность, что партия изоляционистов победит на выборах в США. Поэтому, конечно же, воинствующая партия изо всех сил старается зацепиться за власть и за конфликт на Украине. Украина понимает, что может остаться без финансирования. Поэтому сейчас максимально применяет оставшееся вооружение», — разъясняет спикер.

Эксперт призвал россиян быть осторожными, не игнорировать системы оповещения о безопасности, выполнять указания МЧС. В зоне особенного риска находятся регионы, которые ближе остальных находятся к зоне СВО.

Национальное радио Китая ранее сообщило, что ФАБ-3000 могут изменить ход конфликта на Украине.