СМИ: «супербомбы» ФАБ-3000 могут изменить ход конфликта на Украине
Фото: [Министерство обороны РФ]
Россия начала массовое производство бомбы ФАБ-3000, которая может изменить ход конфликта на Украине, отмечает Национальное радио Китая.
По мнению военного обозревателя Шао Юнлина, боеприпас полностью оправдывает свое прозвище «супербомба».
Использование ФАБ-3000 станет смертельной угрозой для ВСУ, так как никто в мире не обладает средствами, способными перехватывать эти боеприпасы, отмечает эксперт.
Ранее Россия активно использовала на украинском фронте ФАБ-500 и ФАБ-1500. Новая трехтонная бомба может стирать в пыль особо укрепленные пункты противника.
Министру обороны РФ Сергею Шойгу доложили о начале массового изготовления ФАБ-3000 во время его инспекторской поездки по оборонным предприятиям Нижегородской области.
Экс-полковник СБУ Олег Стариков сравнил российскую бомбу с ядерным оружием.