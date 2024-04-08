СМИ: «супербомбы» ФАБ-3000 могут изменить ход конфликта на Украине

Россия начала массовое производство бомбы ФАБ-3000, которая может изменить ход конфликта на Украине, отмечает Национальное радио Китая.

По мнению военного обозревателя Шао Юнлина, боеприпас полностью оправдывает свое прозвище «супербомба».

Использование ФАБ-3000 станет смертельной угрозой для ВСУ, так как никто в мире не обладает средствами, способными перехватывать эти боеприпасы, отмечает эксперт.

Ранее Россия активно использовала на украинском фронте ФАБ-500 и ФАБ-1500. Новая трехтонная бомба может стирать в пыль особо укрепленные пункты противника.

Министру обороны РФ Сергею Шойгу доложили о начале массового изготовления ФАБ-3000 во время его инспекторской поездки по оборонным предприятиям Нижегородской области.

Экс-полковник СБУ Олег Стариков сравнил российскую бомбу с ядерным оружием.