Политолог Светов: Турция может не рассчитывать на участие в мирных переговорах по Украине

«Из желающих быть посредниками по мирному урегулированию конфликта на Украине собралась целая очередь, Эрдогану нужно в ней занимать место. Анкара уже попробовала себя в этой роли в Стамбуле – закончилось это плохо. Вряд ли Россия может согласиться с посредничеством Турции», – считает политолог Юрий Светов

Эксперт Юрий Светов уверен, что президент России поведет себя максимально деликатно и сдержанно. Он выслушает мнение Тайипа Эрдогана, но не примет. Причин этому несколько. На протяжении всего конфликта в зоне СВО Турция продолжает передавать Украине вооружение. Кроме того, на территории Украины начинается строительство завода по производству беспилотников Bayraktar с участием родственника турецкого президента.

Политолог Юрий Светов считает, что России вообще не нужны никакие третьи лица, которые вели бы переговоры по вопросу Украины. Москва будет готова к политическому решению конфликта, когда Киев проявит желание коммунициировать.

Эксперт Юрий Светов также прокомментировал мирные переговоры, которые прошли в Джидде пятого и шестого августа. По мнению политолога, значимую роль занимали представители США. На втором месте – некоторые страны ЕС. Ранее стало известно, какую позицию заняли в Китае на мирных переговорах по Украине, которые прошли без России.