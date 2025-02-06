Политолог связал массовые увольнения в Ростовской области с федеральным экспериментом

Политолог Евгений Михайлов высказал мнение, что на территории Ростовской области проходит некий федеральный эксперимент. Подобным образом эксперт пояснил массовые увольнения чиновников в регионе, сообщила rostovgazeta.ru.

Эксперт считает, что ни в одном регионе РФ не было столько увольнений или отставок за короткий период времени. По мнению политолога, Ростовскую область «чистят».

«Создается ощущение, что на Ростовской области ставится некий федеральный эксперимент. Столько задержаний и арестов, как это происходит у нас, я не наблюдаю нигде», — политолог высказал RostovGazeta мнение.

Эксперт обратил внимание, что покидают занимаемые должности специалисты, которые набирались в команду бывшего главы региона Василия Голубева. Можно предположить, что новые руководители не доверяют политикам из прошлой команды.

Политолог напомнил, что Ростовская область находится близи новых регионов. По его мнению, федеральному правительству важно понимать, как обстоит реальная обстановка. При прошлом региональном правительстве было много засекреченной информации и коррупционных скандалов. При Голубеве федеральный орган не мог владеть достоверными данными, уверен эксперт.

«А сегодня область возглавил человек федерального уровня. И мое мнение таково, что просто так его бы сюда не поставили», — резюмировал собеседник.

Политолог Евгений Михайлов обратил внимание, что ранее предупреждал о скорых массовых увольнениях чиновников, прогноз оправдался. По мнению эксперта, данная тенденция сохранится.

Ранее сообщалось, что замгубернатора Ростовской области провели допрос по делу о превышении полномочий.