Замгубернатора Ростовской области провели допрос по делу о превышении полномочий

Заместитель губернатора Ростовской области Лилия Федотова в ходе допроса отказалась признавать свою вину и отрицала махинации в сфере финансово-кредитной политики региона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на следователя из Ленинского районного суда Ростова-на-Дону.

Лилии Федотовой 4 февраля в ходе заседания избирают меру пресечения на время расследования дела о превышении полномочий. Главная фигурантка прошла допрос, где заявила, что не признает свою вину. В беседе она также опровергла, что пыталась скрыться от следствия. По словам ростовской чиновницы, она отправлялась в Турцию в рамках своего законного отпуска.

По версии СК в 2020 году Федотова воспользовалась свободными остатками бюджетных денежных средств и необоснованно привлекла для нужд Ростовской области кредиты в коммерческих организациях. Сумма достигла 12 млрд рублей по завышенным Федотовой ставкам. Во время предварительной проверки ущерб бюджету Ростовской области оценили в 1,9 млрд рублей. Эта сумма — израсходованные деньги на обслуживание и оплату процентов кредитам. Таким образом чиновница нарушила требования региональной долговой политики.

Отметим, что Лилия Федотова занимала пост заместителя губернатора Ростовской области — министра финансов со 2 сентября 2011 года. Дело в отношении Федотовой возбудили накануне, 3 февраля.