Полицейские разберутся, кто подкладывает во двор тюменцам мясо

Сотрудники правоохранительных органов выяснят, кто и для чего подкладывает во двор тюменцам сырое мясо, сообщает nashgorod.ru .

С подобным запросом к сотрудникам правоохранительных органов ранее обращалась редакция «Нашего города». О проблеме рассказали жители Тюмени. На протяжении года к ним во двор (на пересечении улиц Малыгина и Салтыкова-Щедрина) подбрасывают куски сырого мяса.

Очевидцы видели, что приносит их неизвестная женщина. Она оставляет возле подвала большие куски говядины, тушки курицы или большую палку колбасы. Сама руками мясную продукцию не трогает. Сначала выкладывает из пакета, потом подталкивает ногами в углубление в стене. Место никогда не меняет.

В подвале никто не живет. Это исключает предположение, что женщина подкармливает бездомных животных. Напротив, люди думают, что неизвестная хочет отравить всех питомцев. Тюменка визуально определила, что в колбасе присутствовал черный порошок.

«Сейчас в Тюмени догхантеры делают жуткие вещи. Отрава может быть порошковой, внутри мяса могут быть иглы, да что угодно. Если говорить про черный порошок, то это может быть фосфид цинка, этим веществом травят крыс как раз с использованием пищевых приманок. Но важно понимать, что вещество опасно и для людей, а потому необходимо провести экспертизу и установить, что это такое уже достоверно. Сделать это необходимо правоохранителям с привлечением соответствующих служб, обычным людям трогать подобное попросту небезопасно», — предполагает тюменский ветеринар Олег Мальков.

Экспертиза мяса стоит 30 тысяч. У жителей таких денег нет. Они надеются, что в полиции проведут лабораторные анализы мяса.

«По указанному в вашем запросе факту участковыми уполномоченными полиции ОП № 4 УМВД России по г. Тюмени проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с требованиями действующего законодательства», — ответили в УМВД по Тюменской области.

Ранее мы сообщали, что зоозащитники предложили расширить штат сотрудников правоохранительных органов, чтобы в каждом районе российского города отдельный специалист занимался исключительно жестким обращением с животными.