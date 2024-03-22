Зоозащитники предложили расширить штат правоохранительных органов

В каждом районе города должен быть участковый. В его обязанности будет входить только расследование жестоких убийств животных. Активисты рассказали, что в большинстве случаев никто не разбирается в происшедшем. Ранее они привели пример, как им неоднократно отказывали в возбуждении дела после обнаружения двух обезглавленных щенков.

Причины отказа разные: не хватает специалистов, нет технической возможности для проведения экспертиз или же банальное человеческое равнодушие.

«С одной стороны участковых можно понять. У них и так высокая загруженность, поэтому в приоритет ставятся преступления, направленные против людей. Но проблема же от этого не исчезает. Почему в прошлом году мы и выходили с инициативой к депутату краевой думы о том, чтобы создать подразделение в полиции по расследованию именно преступлений против животных. Нужно выделить одного участкового на район, этого бы хватило», — отмечает руководитель ставропольского приюта для животных «Лучший друг» Валентина Кот.

Волонтер Жанна Михайлюкова отметила, что человеческие качества приоритетные при рассмотрении случаев с гибелью животных. Активист рассказала о случае, который произошел два года назад. Женщина с дочкой отравили котят, которые жили в подвале. Люди попросили о помощи участкового. Он провел с ними профилактическую беседу. Больше ни разу жительницы дома не причиняли вред приблудившимся животным.

Ранее мы сообщали, что большинство россиян неосознанно или из-за нехватки финансов нарушает закон при захоронении домашних питомцев.