Подмосковные ветеринары спасли кота, проглотившего рыболовный крючок
В Клину ветеринары спасли кота Васю, который проглотил крючок с леской
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]
Специалисты Клинской участковой ветеринарной лечебницы спасли кота Васю, который проглотил рыболовный крючок с леской. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
По словам владельцев, сначала животное начало отказываться от еды. Затем у него начались рвотные позывы. Только после этого хозяева обратились в ветклинику.
Врачи направили кота на рентген. В ходе обследования выяснилось, что в кишечнике питомца застрял крючок. Животное экстренно прооперировали.
Операция прошла успешно. Сейчас кот быстро идет на поправку.
В министерстве призвали жителей прятать от животных мелкие предметы, особенно острые.
Ранее в ведомстве напомнили жителям Подмосковья об обязательной регистрации домашних животных.