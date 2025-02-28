Подмосковные ветеринары спасли кота, проглотившего рыболовный крючок

Специалисты Клинской участковой ветеринарной лечебницы спасли кота Васю, который проглотил рыболовный крючок с леской. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По словам владельцев, сначала животное начало отказываться от еды. Затем у него начались рвотные позывы. Только после этого хозяева обратились в ветклинику.

Врачи направили кота на рентген. В ходе обследования выяснилось, что в кишечнике питомца застрял крючок. Животное экстренно прооперировали.

Операция прошла успешно. Сейчас кот быстро идет на поправку.

В министерстве призвали жителей прятать от животных мелкие предметы, особенно острые.

Ранее в ведомстве напомнили жителям Подмосковья об обязательной регистрации домашних животных.