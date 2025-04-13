Полиция раскрыла планы подростка, которого подозревают в покушении на Трампа и убийстве

Подросток, которого подозревают в убийстве своих родителей, надеялся спрятаться на Украине после покушения на президента США Дональда Трампа, сообщило издание Slavic Sacramento.

По данным издания, 17-летний подросток после содеянного преступления намеревался скрыться на Украине. ABC сообщил, что молодой человек мог убить своих родителей ради того, чтобы они не мешали ему реализовать свой план. Кроме того, ему требовались деньги. После гибели родителей, согласно версии полицейских, юноша забрал их деньги и купил взрывчатку и беспилотник. Предполагается, что при помощи этих предметов он намеревался совершить теракт.

По информации Slavic Sacramento, реализовать план молодой человек не смог из-за оперативного вмешательства сотрудников ФБР. Они нашли тела погибших. Во время обыска обнаружили фальшивые документы подростка, записи о призыве к убийству американского президента и революции в США. Есть основания предполагать, что он разделял идею поклонения Гитлеру. Подростка арестовали.

По данным издания, сотрудники полиции нашли переписку задержанного с неизвестным лицом. Юноша интересовался, насколько быстро он сможет добраться до Украины. СМИ пишут, что на телах родителей подростка обнаружили следы от огнестрельных ранений. Юноша родом из Молдавии. Его задержали через сутки после гибели родителей.

Ранее сообщалось, что задержанный участник «спящей» террористической ячейки в Москве покушался на Соловьева.