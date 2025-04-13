Подростка из штата Висконсин обвиняют в убийстве родителей ради покушения на Трампа

17-летнего жителя штата Висконсин подозревают в убийстве родителей ради покушения на президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает телеканал ABC.

Никиту Касапа арестовали в марте. Ему предъявили обвинение в убийстве двоих человек и сокрытии тел, а также в незаконном присвоении документов и краже имущества на сумму свыше $10 тысяч.

В ходе обысков по месту проживания молодого человека сотрудники полиции обнаружили записи, в которых он восторгался Гитлером и рассказывал о том, что собирается совершить нападение на Трампа.

По словам следователей, у обвиняемого были сообщники, с которыми он делился своими планами. Из своих средств молодой человек частично оплатил беспилотник и взрывчатые вещества, которые должны были быть использованы для совершения атаки.

Судебное заседание проходило 9 апреля. Но юноша свою вину не признал. Следующее заседание состоится 7 мая.

Ранее сообщалось о том, что напавший на Трампа американец планировал покушение с украинскими кураторами.