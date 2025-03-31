Задержанный участник «спящей» террористической ячейки в Москве покушался на Соловьева

Задержанный в Москве 31-летний вербовщик террористической организации «Азов»* причастен к покушению на известного журналиста Владимира Соловьева, пишет телеграм-канал Mash.

В апреле 2022 года ФСБ задержала группу членов запрещенной в РФ неонацистской организации, которые по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) планировали убийство журналиста и телеведущего.

Как отмечает Mash, по всему телу задержанного гражданина набиты татуировки, указывающие на интересы к культуре Третьего рейха и мифологии викингов, а также к славянским традициям.

По информации источника, мужчина активно поддерживает «Азов» с 2014 года и является участником «спящей» ячейки, действующей в Москве и Московской области. С 2019 по 2022 год он неоднократно выезжал на Украину, где консультировался с командиром взвода экстремистского движения по вопросам, касающимся дислокации российских войск, их вооружения, численности личного состава и потерь.

Кроме того, задержанный связывался с российскими военнослужащими и уговаривал их вступить в ряды ВСУ. Начиная с 2023 года он проводил встречи у себя дома, убеждая знакомых присоединиться к «Азову».

Кроме этого, мужчина известен своей привязанностью к московскому футбольному клубу «Локомотив» и участием в группировке «АлкоЛоко».

В 2022 году задержанный перевел деньги лидеру террористической группировки NS/WP Crew*, который обвиняется в покушении на убийство Соловьева по заданию СБУ.

Ранее суд продлил арест задержанному вербовщику на два месяца. Правоохранители проверяют его причастность к другим преступлениям, связанным с экстремизмом и терроризмом. Следственные органы продолжают работу по установлению всех обстоятельств дела и выявлению других возможных участников.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал рост националистических сил на Украине.

* В России признаны террористической и экстремистской организацией.