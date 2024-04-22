Полиция установила личности нижегородских учеников, которые бьют мальчика скорее всего из-за его болезни

В ГУ МВД по Нижегородской области сообщили, что установили имена детей, которые бьют и издеваются над одним из учащихся школы во время перемен. Сотрудники также проверят информацию, связан ли конфликт с болезнью школьника, как об этом сообщают в социальных сетях, сообщает newsnn.ru.

Информация об инциденте появилась в Телеграм-канале. К публикации прикреплены фото и видео. Видно, что мальчик, которого ребята называют Ильей, бьет другого подростка. Школьник сидит на полу и не может встать или дать сдачи. Рядом стоят другие ребята. Они смеются и одобряют происходящее. Когда Илья применяет удушающий прием, ребята делают ему замечание.

Сообщается, что видео и фото были сделаны в школе №42 Нижнего Новгорода. Причина издевательства над мальчиком — заболевание, название которого не указано.

Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что узнали о конфликте из социальных сетей. Родители мальчика, которого обижают, в полицию не обращались. Назвать точную причину конфликта пока сотрудники правоохранительных органов не могут. Необходимо опросить обидчика и его жертву.

«В ходе проверки будут определены причины конфликта и дана оценка действиям школьников и их законных представителей», — рассказали в управлении.

Ранее мы сообщали, что в школе Свердловской области ребенок месяцами подвергался издевательствам.