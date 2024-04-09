Ребенок месяцами подвергался издевательствам в школе Свердловской области

Первоклассника на протяжении нескольких месяцев «кошмарил» сверстник, а в последний раз избил его до крови. С чем связан акт детской жестокости неизвестно, однако мама ребенка заявляет, что руководство учреждения не предпринимает мер для урегулирования конфликта. Об этом пишет URA.RU .

Семилетний мальчик из уральского города Березовский подвергался издевательствам в школе №2. Однажды ученик вернулся домой побитым, после чего мама ребенка обратилась к директору. Однако там, по словам женщины, не предприняли никаких мер. Драка случилась на улице, а значит, находится вне компетенции образовательного заведения.

«Ответственность с себя полностью сняли и вообще посоветовали мне встречать ребенка из школы! Такого безразличия я не ожидала», — возмутилась свердловчанка.

В итоге директор школы все-таки решилась провести встречу с родителями мальчиков. В этот день, как назло, мама пострадавшего явиться не смогла. Она в одиночку поднимает троих детей. Сейчас женщина опасается, что ее отсутствие могут расценить, как нежелание разбираться в случаях буллинга.

Родители хулигана связывались с мамой побитого ребенка, а также уточняли, что поговорили с сыном. Однако это не возымело эффекта: через пару дней задира вновь принялся за старое. При этом URA.RU узнали у мамы юного «скандалиста», что конфликт якобы был исчерпан.

Сейчас журналисты ждут официального ответа из школы по данным разборкам.

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