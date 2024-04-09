Ребенок месяцами подвергался издевательствам в школе Свердловской области
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Первоклассника на протяжении нескольких месяцев «кошмарил» сверстник, а в последний раз избил его до крови. С чем связан акт детской жестокости неизвестно, однако мама ребенка заявляет, что руководство учреждения не предпринимает мер для урегулирования конфликта. Об этом пишет URA.RU.
Семилетний мальчик из уральского города Березовский подвергался издевательствам в школе №2. Однажды ученик вернулся домой побитым, после чего мама ребенка обратилась к директору. Однако там, по словам женщины, не предприняли никаких мер. Драка случилась на улице, а значит, находится вне компетенции образовательного заведения.
«Ответственность с себя полностью сняли и вообще посоветовали мне встречать ребенка из школы! Такого безразличия я не ожидала», — возмутилась свердловчанка.
В итоге директор школы все-таки решилась провести встречу с родителями мальчиков. В этот день, как назло, мама пострадавшего явиться не смогла. Она в одиночку поднимает троих детей. Сейчас женщина опасается, что ее отсутствие могут расценить, как нежелание разбираться в случаях буллинга.
Родители хулигана связывались с мамой побитого ребенка, а также уточняли, что поговорили с сыном. Однако это не возымело эффекта: через пару дней задира вновь принялся за старое. При этом URA.RU узнали у мамы юного «скандалиста», что конфликт якобы был исчерпан.
Сейчас журналисты ждут официального ответа из школы по данным разборкам.
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