Полиция, волонтеры и жители прочесывают Кунгур: пропавшего второклассника ищут второй день

По данным издания, восьмилетний Илья Аснашов бесследно исчез после занятий в школе № 12, которая находится в микрорайоне Нагорный. В пятницу, 20 февраля, примерно в 15:30, мальчик покинул учебное заведение и больше не выходил на связь. Где находится ребенок, родителям до сих пор неизвестно.

По информации издания, к поискам подключились все оперативные службы города, а также добровольцы и неравнодушные жители. Несмотря на масштабную работу, за прошедшие сутки обнаружить следы школьника не удалось.

Полиция и волонтеры обращаются ко всем, кто может обладать информацией: одежда мальчика соответствует той, что указана в ориентировках. Любые сведения о его местонахождении просят сообщать в Межмуниципальный отдел МВД «Кунгурский» по номеру +7 (34271) 6-20-02 или в Единую дежурно-диспетчерскую службу города +7 (34271) 3-32-78.

Ранее сообщалось, что на Валааме нашли тело пропавшей две недели назад россиянки.