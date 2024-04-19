Политтехнолог Кузьменко оценил шансы возрождения в России Партии любителей пива

Волгоградский политолог Константин Калачев проинформировал о возрождении ПЛП, которую создал совместно с Дмитрием Шестаковым 25 лет назад. В понедельник, 22 апреля, члены партии проведут собрание, по итогам которого направят заявку в Минюст России.

Эксперт Вячеслав Кузьменко считает, что современная политическая система стала слишком консервативной. Появление ПЛП сможет изменить ситуацию и привлечь протестный электорат.

«Партийная система в нашей стране закостенела, изжила себя. Те партии, что сейчас есть, очень оторваны от людей», — считает волгоградский политтехнолог, владелец бара Nora Pub Вячеслав Кузьменко.

Появление партии сможет вернуть в политический процесс часть россиян, которые потеряли доверие к выборам. Эксперт надеется, что партия будет следовать своему названию. Ее депутаты в первую очередь поднимут вопрос развития пивной отрасли. Правительство приняло ряд запретов, которые не позволяют сфере полноценно развиваться.

«Это и запрет рекламы, распития на улицах и футбольных стадионах, правила ЕГАИС, ежеквартальные алкодекларации, теперь еще Честный знак придумали», — убежден эксперт.

Развитие пивной отрасли станет примером для других сфер экономики, что необходимо отстаивать свою позицию. Эксперт уверен, что сначала членов ПЛП будут воспринимать с иронией. Однако со временем партия может превратиться в серьезный политический блок.

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