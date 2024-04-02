Производитель из Электростали получил золотую награду на конкурсе «РОСГЛАВПИВО»

Предприятие «Конигхирш» из городского округа Электросталь по итогам конкурса «РОСГЛАВПИВО» получило звание победителя в номинации «Темное пиво». Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Примечательно, что в этом году на конкурс было заявлено более четырехсот шестидесяти образцов от 142 российских и зарубежных представителей пивоваренного бизнеса.

«Не секрет, что в одной из номинаций победу одержал наш производитель. Это в очередной раз доказывает, что продукция, производимая на территории региона, не уступает по своему качеству, а во многом даже и превосходит другие области», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Известно, что объем производства пива, кроме отходов пивоварения в регионе за 2023 год вырос на 6,4%. Также в Московской области производится более 28% от общего объема пива в ЦФО и 7,9% от общероссийского объема.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.